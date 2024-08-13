В спецслужбе подтвердили информацию о том, что бизнесмен и экс-депутат ЖК были задержаны в рамках уголовного дела о легализации (отмывании) доходов, добытых преступным путем, и финансирования деятельности ОПГ.

По данным Госкомитета, Жалил Атамбаев, будучи сотрудником правоохранительных органов и занимая высокие должности в МВД, «незаконным путем завладел значительными финансовыми средствами». После увольнения, как говорят в ГКНБ, он занялся бизнесом, где основной сферой деятельности является строительство многоэтажных домов.

«При этом первоначальный капитал на ведение предпринимательской деятельности был добыт незаконно, о чем свидетельствует привлечение к уголовной ответственности по факту незаконного обогащения в период пребывания последнего на государственной службе», — заявили в ведомстве.

В ГКНБ утверждают, что Жалил Атамбаев, преследуя цели расширения бизнес-империи, установил и поддерживал тесные взаимоотношения с узбекским бизнесменом Салимбаем Абдувалиевым, которого также называют криминальным авторитетом «Салимбаем байвача». Абдувалиев осужден в Узбекистане за незаконный оборот огнестрельного оружия, а также объявлен в розыск ГКНБ Кыргызстана.

По данным спецслужбы, Абдувалиев оказывал «поддержку и покровительство» Жалилу Атамбаеву и «обеспечил благоприятные условия для ведения бизнеса, за что получал щедрое финансирование со стороны кыргызского бизнесмена».

«Кроме того, другой фигурант уголовного дела, Салайдин Айдаров, зная о противоправной деятельности Абдувалиева и его тесных связях с так называемым “вором в законе” Камчы Кольбаевым в период своего пребывания в Узбекистане, всячески оказывал знаки уважения лидеру преступного мира Узбекистана Абдувалиеву, который, в свою очередь, предоставлял покровительство в предпринимательской деятельности, осуществляемой на территории Узбекистана Айдаровым», — утверждают в ГКНБ.

В Госкомитете добавили, что продолжают работы по установлению других лиц, причастных к преступной деятельности транснациональных организованных преступных групп.