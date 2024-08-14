Государственная авиакомпания «Асман Эйрлайнс» 27 сентября запустит рейсы на внутренних авиалиниях, по всем направлениям. В том числе теперь можно будет летать и в Талас, Нарын и Каракол.

Коммерческий директор авиакомпании Айдай Шайдылдаева рассказала изданию economist.kg, что межрегиональные рейсы будут осуществляться по треугольной схеме, например, по маршруту Бишкек – Талас – Ош – Бишкек. Это должно снизить стоимость билетов.

Стоимость билетов на рейсы будет от 2 тысяч сомов. У авиакомпании будет несколько тарифов для клиентов: супер эконом (без багажа, только ручная кладь 7 кг), полный эконом (багаж 15 кг и ручная кладь), флекс эконом (багаж 15 кг, ручная кладь 7 кг, возможность выбора места и внеочередное обслуживание).

«Асман Эйрлайнс» является дочерней компанией ОАО «Международный аэропорт «Манас». Авиакомпании закупили два самолета из Канады, один из которых Dash 8-400 с 80 посадочными местами. Первый самолет прибудет в августе, а второй — в сентябре. Планируется закупить еще один самолет.

С 2025 года компания планирует расширить маршруты в соседние страны, такие как Казахстан и Узбекистан.

Сейчас авиамаршруты внутри КР обслуживают компании Avia Traffic, Tez Jet, Aero Nomad Airlines и Sky Fru. Из них в города Баткен, Раззаков и Джалал-Абад летает только Tez Jet, так как самолеты трех других перевозчиков крупнее и не могут приземляться в небольших аэропортах, выполняя рейсы только в Ош. В последнее время граждане жаловались на высокую стоимость авиабилетов.