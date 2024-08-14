Журналисты спросили у директора департамента спорта Айбека Абдымомунова, планируют ли после Олимпиады привлекать для кыргызских спортсменов психологов и диетологов. Чиновник заявил, что не видит в этом необходимости при наличии тренера.

«Каждый тренер знает своих спортсменов изнутри. Например, приходят диетологи и составляют одну и ту же программу. Спортсмены месяцами тренируются и участвуют в соревнованиях. Одни и те же психологи и диетологи не могут сопровождать их везде и постоянно. Они могут написать программу, но случаи бывают разные. Тренеры составляют для борцов программу занятий, сборов и встреч на год, а в течение четырех лет эти программы меняются, чтобы подготовить борцов к следующей Олимпиаде. Исходя из этого, приступают к работе главные тренеры. Нет необходимости в психологах и диетологах», — сказал чиновник.

При этом, например, боксер Мунарбек Сейитбек уулу оказался на Олимпиаде без тренера, пловец Денис Петрашев говорил о проблемах с питанием. О сложностях с питанием также говорил борец Узур Джузупбеков, который отметил, что в олимпийской команде Кыргызстана не было ни психологов, ни диетологов. Все это вызвало вопросы у кыргызстанцев, следивших за Олимпиадой.

На критику отреагировал президент Садыр Жапаров — он призвал «не искать изъянов в мелочах», отметив, что спортсмены могли сами позаботиться о питании, так как им были выделены для этого деньги.

Однако он признал, что Олимпийский комитет мог бы и предусмотреть необходимость психологов и диетологов.