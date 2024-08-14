Госагентство архитектуры и строительства приостановило лицензию строительной компании «Аалам Строй». Об этом 13 августа сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отметили в Госстрое, лицензия компании приостановлена из-за пожара на крыше строящегося 12-ти этажного жилого дома по ул. Анкара, строительством которого занимается «Аалам Строй». Действие лицензии стройкомпании приостановлено на 90 дней.

В ведомстве напомнили, что согласно законодательству, действие лицензии может быть приостановлено в связи с нарушением стройкомпанией лицензионных требований, предотвращающих нанесение вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, собственности, общественной и государственной безопасности.

Вечером 12 августа на 12-м этаже строящегося многоквартирного дома на пересечении улиц Анкары и Горького в Бишкеке произошел пожар. По данным МЧС, общая площадь возгорания составила 850 м². В результате пожара пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.