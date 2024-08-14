Асель Ногойбаева сообщила «Кактусу», что на Иссык-Куле прошел консилиум турецких, кыргызских и российских врачей при участии первой леди Айгуль Жапаровой. Они предложили сделать Ногойбаевой пластическую операцию и Ногойбаева выбрала российских медиков.

Почти год назад на Асель Ногойбаеву напал бывший супруг Азамат Эстебесов и изувечил ее лицо, отрезав ей нос и уши. Ранее судимый мужчина не раз нападал на женщину, преследовал и насиловал ее. Суд даже признавал его виновным в изнасиловании, но отпустил под пробацию. Ногойбаева обжаловала решение суда и перед очередным заседанием, в сентябре 2023 года, мужчина снова на нее напал и изувечил.

Когда дело вызвало резонанс, Эстебесова приговорили по делу об изнасиловании к восьми годам лишения свободы, а в январе 2024 он получил 20 лет по делу об истязании. Но даже из колонии мужчина продолжает преследовать Ногойбаеву, угрожая ей в сообщениях, обещая сбежать из заключения и прийти к ней.

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