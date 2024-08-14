В МИД Кыргызстана сообщили «Азаттыку», что граждане КР покидают Курскую область России в целях безопасности. Ранее туда вошли Вооруженные силы Украины.

В ведомстве рассказали, что установлены контакты с кыргызстанцами, обучающимися и работающими в Курской области РФ. По данным МВД РФ, в этом регионе зарегистрировано всего 199 граждан Кыргызстана.

«Согласно информации от студентов из Кыргызстана, летом большинство из них покинуло этот регион. Также в целях безопасности часть граждан Кыргызстана уезжает из Курской области в другие регионы страны», — сообщили в МИД.

Отмечается, что посольство КР в РФ не получало информации о пострадавших гражданах Кыргызстана в Курской области.

Украинские войска вошли в Курскую область РФ 6 августа. Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) взяли под контроль 74 населенных пункта в Курской области. По словам главкома ВСУ Александра Сырского, под контролем находится 1 тысяча квадратных километров российской территории.