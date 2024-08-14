В Погранслужбе ГКНБ прокомментировали информацию о падении беспилотника в районе аэропорта «Иссык-Куль» в селе Тамчы. В ведомстве сообщили, что упал новый вид тактического мини-дрона.

«14 июля на территории полигона в Балыкчы проводились учебные испытания нового вида тактического мини-дрона, который при заходе на посадку в аэропорту Тамчы рухнул на землю и загорелся, таким образом, не долетев до определенной точки, — рассказали в Погранслужбе.

В ведомстве добавили, что при падении мини-дрона никто не пострадал и сейчас идет работа по очистке территории аэропорта от поврежденных частей дрона. Также группа испытателей будет выяснять причины падения дрона.

При этом в Погранслужбе заявили, что все разведывательные и ударные беспилотники, в том числе Bayraktar, «повреждений не получили». Ранее издание 24.kg со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщало, что разбился беспилотник Bayraktar.

Согласно открытым данным, на вооружении Кыргызстана имеются три вида беспилотных летательных аппаратов — «Байрактар», «Аксунгур» и «Акынжы». Их власти Кыргызстана закупили у Турции.