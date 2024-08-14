Суды первой и второй инстанции вынесли решение в отношении бывшего акима Кара-Суйского района Ошской области Тилека Матраимова. Его задержали в конце марта вместе с братьями Райымбеком, Русланом и Исламбеком Матраимовыми.

Как сообщили «Клоопу» в пресс-службе Ошского областного суда, 11 июня Кара-Суйский райсуд признал Тилека Матраимова виновным в злоупотреблении должностным положением, повлекшим за собой тяжкий вред (часть 3 статьи 337 УК КР). Ему назначили штраф в 1 млн сомов и запретили занимать государственные и муниципальные должности в течение ближайших трех лет.

Однако решение суда обжаловали в вышестоящей инстанции. 6 августа Ошский областной суд изменил решение райсуда из-за заключения соглашения о признании вины и полного возмещения материального ущерба (часть 1 статьи 79 УК КР). Тилеку Матраимову в итоге назначили штраф в 300 тысяч сомов.

Тилек Матраимова с конца апреля находился под домашним арестом. Его адвокат говорил, что дело в отношении его подзащитного связано со строительством подземного перехода в Кара-Сууйском районе в 2019 году. В то время Тилек Матраимов занимал должность акима.