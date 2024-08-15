Суд вынес приговор по делу о смерти двухлетнего ребенка. О смерти ребенка стало известно в сентябре 2023 года. Согласно судмедэкспертизе, смерть наступила от тяжких телесных повреждений и разрыва печени. По подозрению в убийстве были задержаны мать ребенка и отчим.

По данным издания Kaktus.media, мать ребенка еще в июле суд признал невменяемой и отправил на принудительное лечение в Кызыл-Жарскую психиатрическую больницу.

14 августа Аламудунский райсуд Чуйской области оправдал отчима ребенка в истязании «из-за недоказанности в действиях обвиняемого состава преступления», но признал виновным по статьям «Оставление в опасности» и «Укрывательстве преступления». Мужчину приговорили к 2,5 годам лишения свободы.

Согласно решению суда, после отбытия наказания его выдворят за пределы Кыргызстана, так как он иностранный гражданин. Также суд постановил взыскать с него 82,3 тысячи сомов материального ущерба и 300 тысяч сомов морального вреда в пользу представителя убитого ребенка.

Родные погибшего ребенка не согласны с решением Аламудунского райсуда. По их словам, судья сократил срок наказания на одну вторую, постановив исчислять срок отбывания наказания подсудимого с 3 октября 2023 года и каждый отбытый день считать за два.