МИД сообщил, что пострадавший от нападения подростков в Лос-Анджелесе Шайлообек Базарбай уулу взаимодействует с полицией и удовлетворен следствием.

У мужчины во время нападения украли личные вещи, в том числе американские и российские документы — по данным МИД, он уроженец Кыргызстана и гражданин России.

«В настоящее время потерпевший не нуждается в какой-либо финансовой и иной помощи», — добавили в ведомстве.

Нападение произошло 2 августа. Как рассказывал Базарбай уулу американским СМИ, группа подростков на велосипедах окружила его авто на дороге, когда он остановился на красный свет. Когда загорелся зеленый, он пытался объехать велосипедистов, но кто-то бросил в его авто бутылку — и он вышел из машины. Тогда группа подростков более 30 человек напала на него, а его вещи из машины украли.