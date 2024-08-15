14 августа в возрасте 96 лет скончалась Бүбүйра Кыдыралиева, сообщившая о захоронениях жертв репрессий в Чоң-Таше.

Именно благодаря Кыдыралиевой стало возможным раскрыть тайну захоронения жертв сталинских репрессий, которые были расстреляны в 1938 году, а затем захоронены на территории заброшенного кирпичного завода, расположенного в селе Чон-Таш. Сейчас там находится мемориальный комплекс «Ата-Бейит».

Среди расстрелянных в Чон-Таше были представители интеллигенции во главе с Төрөкул Айтматовым, Иманалы Айдарбековым, Баялы Исакеевым и Касымом Тыныстановым, которые были признаны «врагами народа». По различным источникам, во время репрессий, наиболее усилившихся в 1937-38 годы, в Кыргызстане было расстреляно от 20 до 40 тысяч человек.

Президент Садыр Жапаров на своей странице в Фейсбуке выразил соболезнования в связи со смертью Бубуйры Кыдыралиевой. Он отметил, что Кыдыралиева «оставила след в истории Кыргызстана, раскрыв тайну Ата-Бейита».

«Несомненно, если бы она не раскрыла эту тайну, мы бы не знали о судьбе многих отцов-основателей нашей страны. Бубуйра-апа внесла неизмеримый вклад в прояснение нашей истории, раскрытие дел в отношении наших предков, которые отдали жизнь за будущее своего потомства и внесли вклад в становление государства», – написал он.