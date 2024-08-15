В УВД Иссык-Кульской области прокомментировали «Клоопу» обыск по месту проживания Мирланбек Маратбек уулу. Утром 15 августа он на своей странице в Фейсбуке вел прямой эфир, как к нему пришли сотрудники ОВД города Каракол с обыском.

В УВД Иссык-Кульской области отметили, что на постановление на обыск дома было выдано Каракольским городским судом. По их данным, ОВД города Каракол было возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, распространение экстремистских материалов» на основании заключения судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции.

«В интересах следствия мы не можем разглашать полные подробности этого уголовного дела. Данный обыск никоим образом не связан с критикой автора в адрес руководства органов власти. Мы можем заверить, что действия, предпринятые в рамках следственных мероприятий, имеют исключительно правовой характер и направлены на установление объективной истины», — подчеркнули в УВД области.

Ранее ряд СМИ в своих новостных материалах об обыске в доме Мирланбека Маратбек уулу упоминали, что он в социальных сетях критиковал действия властей. В частности, по данным этих СМИ, он выступал против добычи урана и обращался в прокуратуру с просьбой принять меры в отношении ответственных лиц за вывешивание неутвержденного варианта флага на площади Ала-Тоо в начале года.

Сам Мирланбек Маратбек уулу заявил, что он не делал ничего противозаконного и в его доме нет запрещенных предметов и материалов.