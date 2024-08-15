Кара-Суйский райсуд Ошской области 14 августа вынес решение по делу об изнасиловании пятилетней девочки. Об этом «Клоопу» сообщили в пресс-службе Ошского областного суда.

31-летнего обвиняемого суд признал виновным в насильственных действиях сексуального характера с ребенком не достигшего 14-летнего возраста, в похищении ребенка и незаконном проникновении в жилище. Суммарно его приговорили к пожизненному сроку с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и конфискации имущества.

Подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки задержали 15 апреля. После случившегося жители села Отуз-Адыр, где произошло преступление, подняли вопрос о безопасности в селе.

По данным Генпрокуратуры, в 2023 году по фактам преступлений в отношении детей были возбуждены 1832 уголовных дела.