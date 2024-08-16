Адвокат Индира Саутова сообщила, что трое сотрудников исправительного учреждения №3 СИН отделались дисциплинарным взысканием по факту угроз из колонии ее подзащитной Асель Ногойбавой. Ранее Ногойбаева говорила, что ее бывший муж Азамат Эстебесов присылает ей сообщения с угрозами. По этому факту Саутова обращалась с заявлением в спецпрокуратуру.

«На основании отсутствия состава преступления, трое сотрудников получили лишь дисциплинарное наказание. Если такие легкие меры будут и дальше, проблема использования мобильных телефонов заключенными не будет решена в ближайшее время. Прокуратура должна взять это под свой контроль», — рассказала она «Азаттыку».

В пресс-службе Генпрокуратуры журналисту «Клоопа» пообещали уточнить информацию по этому делу, а в СИН пока не комментировали.

Асель Ногойбаевой начали поступать угрозы от бывшего мужа Азамата Эстебесова в начале июля. Мужчина сейчас отбывает наказание в колонии строго режима. Его приговорили к 20 годам лишения свободы после того, как он истязался над Ногойбаевой, изрезав ей лицо и отрезав уши и нос. В сообщениях Эстебесов писал экс-супруге, что «придет через два года» и милиция про нее «забудет». После этого Минюст инициировал проект постановления, которым предлагает лишать свободы до двух лет за передачу телефонов в СИЗО и колонии.