В Оше накануне принимали трех спортсменов, участвовавших в Олимпиаде в Париже. В церемонии чествования приняли участие горожане и чиновники.

Мэр города Бакытбек Жетигенов вручил серебряному призеру Олимпиады, боксеру Мунарбеку Сейитбек уулу, ключи от трехкомнатной квартиры и 1 млн сомов. Его личному тренеру Беганасу Султанбаеву вручили ключи от двухкомнатной квартиры и 500 тысяч сомов. Ранее СМИ писали, что Султанбаев с семьей живет в общежитии. Ещё одному тренеру, Турдалы Оморову, дали 500 тысяч сомов.

Бронзовому призеру Олимпиады в Париже Акжолу Махмудову подарили 1 млн сомов, его тренеру Майрамбеку Ахметову — 200 тысяч сомов. Дзюдоисту Айбеку Кубанычбек уулу вручили 250 тысяч сомов, его тренеру Бакыту Качкынбаеву — 100 тысяч сомов.

Ранее президент Садыр Жапаров вручал участникам и призерам Олимпийских игр в Париже автомобили и денежные премии.

На прошедшей Олимпиаде в Париже сборная Кыргызстана завоевала 6 медалей — 2 серебряные и 4 бронзовые. Всего в Играх приняли участие 16 спортсменов из КР в пяти видах спорта. В общекомандном зачете сборная Кыргызстана заняла 68-е место.