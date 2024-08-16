Казахстанский общественный фонд «НеМолчиKZ», который защищает пострадавших от сексуализированного насилия, сообщил , что 16-летнюю жительницу Кызылординской области полгода удерживали в сексуализированном рабстве ее одноклассники, заставляя заниматься проституцией.

В фонде считают, что за это время девочка могла подвергнуться сексуализированному насилию со стороны более 1000 мужчин, а использовавшая ее преступная группировка зарабатывала на пострадавшей по 2-3 млн тенге ($4000-6000) в месяц.

Как все началось

Мать пострадавшей девочки на пресс-конференции 14 августа рассказала, что ее дочь держали сексуализированном рабстве полгода — с февраля 2024 года.

«[В принуждении к занятию проституцией] участвовали одноклассница со своей двоюродной сестрой и одноклассник со своим двоюродным братом. […] В январе они отобрали у нашей дочери телефон и зарегистрировали ее на сайте для [секс-работниц]. Ее шантажировали тем, что они сняли видео, где она была выпившая. [На видео] она переодевалась — видимо, сняли после ванной, когда она была в обнаженном виде. Они угрожали ей, что “расскажут маме”. Первое время она этого боялась», — рассказала женщина.

Она говорит, что поначалу ее дочь приходила домой, но исчезала по вечерам, а позже отказалась приходить домой и «агрессировала». «Мы не понимали, в чем дело», — объясняет мать пострадавшей. По ее словам, в некоторые дни подозреваемые заставляли ее дочь заниматься проституцией «по двое суток» и каждый час заставляли ее пересылать им деньги.

«Если она задерживала [перевод денег] хотя бы на пять минут, ее избивали и истязали», — утверждает мать девочки.

По данным фонда «НеМолчиKZ», пострадавшая периодически выходила на связь с родителями по видео и говорила, что она работает в кафе официанткой или продавцом в цветочном магазине. Родители ехали в место съемки, но там им говорили, что девочка просто сняла видео и уехала. В фонде отмечают, что девочку заставляли это делать, чтобы ее родители «не поднимали шум».

Угрожали «крышей»

В фонде утверждают, что подозреваемые угрожали пострадавшей некой «крышей» и обещали убить ее родителей. Также по словам сотрудников фонда, первым изнасиловавшим девочку был сотрудник Комитета нацбезопасности Казахстана (КНБ).

При этом мать девочки уверена, что в школе и в местной полиции знали о происходящем. Женщина рассказала, что марте обращалась в школу, но там ей угрожали, что ее дочь сдадут в специнтернат, а саму лишат родительских прав.

«[В школе] мне говорили, что все наладится — она же подросток и ее как-нибудь доведут до ЕНТ (Единое Национальное тестирование). Она, конечно, туда не попала. Я обратилась в ювенальную полицию к участковому. […] [Там] так же мне угрожали специнтернатом, что ее заберут у нас, что нас лишат родительских прав. Они работали вообще непрофессионально. Они ее ругали и ругали нас», — заявила она. По ее словам, она обращалась в полицию несколько раз, но там ей так и не дали написать заявление.

Более 1000 мужчин

О том, что девочка попала в сексуализированное рабство, ее родные узнали лишь 6 августа, когда она вернулась домой. По словам матери пострадавшей, девочке помог друг из Инстаграма — она попросила у него помощи, когда подозреваемые стали угрожать ей убийством, если она не привезет им крупную сумму денег.

По словам основательницы фонда «НеМолчиKZ» Дины Тансари, все переводы, которые совершали мужчины («клиенты» девочки) зафиксированы — их более одной тысячи. По ее данным, преступная группировка зарабатывала на девочке по 2-3 млн тенге ($4000-6000) в месяц. Родственники пострадавшей девочки планируют привлечь к ответственности всех причастных.

«Я буду предъявлять иск ко всем тем, кто к ней прикасался. Более тысячи человек: кто вызывал ее в гостиницы, сауны и другие места. До “клиентов” еще не дошли», — заявила мать пострадавшей.

Реакция полиции

После пресс-конференции МВД республики обратилось к казахстанцам с требованием не распространять ложную информацию об этом деле. По данным ведомства, «по ситуации вокруг этого дела появилось много дезинформации, которая распространяется через соцсети». Однако в полиции не рассказали, что именно из распространяемой информации — фейк.

«По данному факту сотрудниками полиции зарегистрировано уголовное дело [по статье “Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией”], несовершеннолетние подозреваемые были задержаны и водворены в изолятор временного содержания, следственным судом в отношении подозреваемых применена мера пресечения в виде домашнего ареста. Потерпевшая сторона не обращалась в правоохранительные органы в течение шести месяцев. В настоящее время по делу назначены соответствующие экспертизы, проводится всестороннее, полное и объективное расследование», — заявили в МВД.

Потерпевшая сторона требует, чтобы статью переквалифицировали на более серьезную, поскольку по текущей статье максимальное наказание — до шести лет лишения свободы.

Также в отношении родителей подозреваемых возбуждено уголовное дело о неисполнение ими родительских обязанностей. Однако по словам главы фонда «НеМолчиKZ» Дины Тансари, в преступлении участвовали и взрослые — одна из квартир, куда приходили «клиенты», принадлежит матери одной из подозреваемых.

15 августа Кызылординский областной суд изменил меру пресечения: трех несовершеннолетних подозреваемых водворили в ИВС на два месяца. Один подозреваемый остается под домашним арестом.

«Она просто смирилась с происходящим»

По словам Дины Тансари, после пережитого насилия «девочка не улыбается, не смеется и даже не плачет».

«У нее пустое совершено лицо. Ощущение, что она уже смирилась. Я видела таких травмированных детей, когда травма настолько глубокая, что пропадают все эмоции. Она просто смирилась с происходящим. Для нас страшно то, что она все это исполняла на автомате. Она не видела никакого выхода из происходящего», — сказала глава фонда «НеМолчиKZ».

Мать девочки рассказала, что все то время, пока ее дочь эксплуатировали, та почти не питалась нормально и «доедала» за подозреваемыми. От этого, по словам матери, у девочки развилось расстройство пищевого поведения (РПП).

«Сегодня дочь сказала мне: “По-любому меня меня убьют”. Она все время это твердит, потому что [подозреваемые] ей угрожали, что даже если их осудят, то они ее убьют», — утверждает мать пострадавшей.

Общественные организации и представители гражданского общества призвали казахстанцев написать письмо в государственные органы с требованием принять меры и провести объективное расследование этого дела. Также общественный фонд «НеМолчиKZ» объявил сбор для семьи потерпевшей.