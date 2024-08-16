Сотрудники представительства МВД КР в России 16 августа провели «разъяснительную беседу о соблюдении законов страны проживания» с кыргызскими мигрантами, которые ранее записали видеообращение с угрозами в адрес соотечественниц.

Как отметили в МВД, их предупредили об ответственности за деструктивное поведение.

«После разъяснительных мероприятий инициаторы видеообращения заявили, что не будут совершать действий, нарушающих законы. Незнание закона не освобождает от уголовной ответственности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в сети появилось видеообращение, где группа молодых мужчин угрожает раскрыть личности кыргызстанок, вовлеченных в проституцию в России. На ролике они говорят, что не могут ходить с «высоко поднятой головой» из-за этих женщин, собирают о них информацию и готовы их изобличать.

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Не в первый раз мужчины-мигранты угрожают своим соотечественницами. В 2020 году группа мужчин записала видеообращение, в котором призывала избивать кыргызстанок, если те посмеют общаться с кем-то кроме кыргызов.

«Увидим на улице, увидим в парке — уже все, не обижайтесь», — говорили они тогда, сопровождая речь угрозами физического и сексуализированного насилия. Их беспокоили не только мигрантки, но и женщины, живущие в Кыргызстане, они призывали совершать «рейды» в селах.

Вскоре мужчин с видео нашли, тогда они в уже новом видеообращении извинялись и говорили, что теперь с них идет «конкретный спрос».