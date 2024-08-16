«Стоимость высшего образования не должна быть слишком низкой»,

— считает глава Минобраза Догдуркул Кендирбаева.

Так глава Минобраза прокомментировала повышение цен на контрактное обучение в вузах.

«Как вы знаете, последние три года действовал мораторий на повышение стоимости обучения в вузах. Но за три года изменилась экономика, выросли зарплаты и пенсии. Цены на обучение в вузах составляли $300-500. В то же время в частных школах детей обучают за $5-15 тыс. в год»,

— говорит она. При этом средняя зарплата в Кыргызстане только 34 000 сомов.

Также Кендирбаева отметила отток преподавателей вузов. Оказалось, что повышение зарплат их не коснулось.

«К тому же зарплата университетских преподавателей оказалась меньше, чем зарплата школьных учителей. В связи с этим преподаватели начали уходить из университетов. Во-вторых, не развивалась материально-техническая база этих организаций. В настоящее время вопрос определения стоимости обучения мы передали самим вузам»,

— сказала она.

Ранее один из абитуриентов рассказывал 24.kg, что цена на контракт для обучения на инженера повысилась с 30 тысяч до более 90 тысяч — и его семья уже не может позволить себе оплатить его образование. Другая абитуриентка рассказала, что обучение на архитектора повысилось с 40 тысяч до 80-120 тысяч и ей пришлось выбрать другой вуз. Цены разнятся в зависимости от вузов, но они все равно растут. И далеко не все могут себе позволить не только желаемое образование, но и обучение в вузе в принципе.