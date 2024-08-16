Министерство иностранных дел Кыргызстана прокомментировало обращение кыргызстанских предпринимателей в Южной Корее, ставшими жертвами мошенничества. Ранее предприниматели обратились к властям КР с просьбой о помощи. По их словам, при переводе денег через посредников они потеряли крупную сумму. Один из пострадавших рассказал, что

В МИД сообщили, что по инициативе посольства КР в Южной Корее была организована встреча с пострадавшими предпринимателями.

«В ходе встречи было установлено, что граждане КР, занимающиеся экспортом автомобилей, мобильных телефонов и иных товаров в Кыргызстан, стали жертвами мошенничества на крупную сумму денег. По их информации, финансовые средства переводились посредством стейблкоинов USDT через криптовалютную платежную систему Tether», — рассказали в ведомстве.

По информации МИД, один из пострадавших кыргызстанцев обратился в правоохранительные органы Южной Кореи и оно принято к рассмотрению Отделом по расследованию киберпреступлений полиции города Анян.

Также Посольство КР обратилось к МИД и правоохранительные органы Южной Кореи «с просьбой об оказании содействия в объективном и всестороннем рассмотрении этого дела».