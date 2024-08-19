Первомайский райсуд Бишкека оставил бывшего сотрудника НАН Жоомарта Карабаева в СИЗО-1 до 19 сентября. Об этом в Фейсбуке сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

Она отметила, что Карабаев находится в СИЗО-1 уже 46 дней.

«Требую прекратить уголовное преследование Жоомарта и опустить его домой! Также требую провести расследование по факту заявления о давлении и даче заказных экспертных заключений со стороны НАН в рамках уголовных дел в отношении активистов и акынов»,

— заявила правозащитница.

В Первомайском райсуде Бишкека подтвердили «Клоопу», что Карабаева оставили под стражей.

Бывший сотрудник Академии наук Жоомарт Карабаев раскритиковал своего коллегу за то, что тот пишет «удобные» экспертные заключения по заказу ГКНБ. Вскоре Карабаева задержали сотрудники спецслужбы — его обвиняют в «призывах к массовым беспорядкам». Первомайский райсуд заключил его под стражу до 19 августа.

Адвокаты говорят, что единственное «доказательство» его вины — очередная экспертиза того самого коллеги, посвященная уже самому Карабаеву.

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