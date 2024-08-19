В Казахстане 8 августа состоялось судебное заседание по делу кыргызстанки Алины Горшениной, в результате которого ее освободили из-под стражи. Об этом сообщает правозащитный проект «Сетевые свободы».

Ранее Генпрокуратура России объявила Горшенину в международный розыск и запросила экстрадицию, чтобы привлечь ее к ответственности по статье 296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования). Девушке грозило от 5 до 10 лет тюрьмы.

По данным российских СМИ, Горшенину обвиняли в том, что она отправляла сообщения с угрозами в адрес судьи и прокурора, которые принимали решение об аресте оппозиционного политика Алексея Навального в январе 2021 года, а также писала посты в его поддержку.

Алину Горшенину задержали 1 июня 2024 в Казахстане по запросу Генпрокуратуры России, тогда власти Кыргызстана не комментировали произошедшее. Лишь 5 июня МИД пообещал, что женщине будет оказана вся необходимая консульско-правовая помощь. Также во внешнеполитическом ведомстве добавили, что прорабатываются вопросы получения подробностей обстоятельств дела и доступа к задержанной гражданке. О том, получилось ли узнать подробности, неизвестно.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop