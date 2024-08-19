Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов (ЦИК) 19 августа досрочно прекратила полномочия депутата ЖК Мейкинбека Абдалиева от парламентской фракции «Ата-Журт Кыргызстан».

Как отметили в Центризбиркоме, такое решение принято «на основании поступившего личного заявления о сложении полномочий депутата». Сам Абдалиев пока не делал никаких заявлений.

Мейкинбек Абдалиев был депутатом и предыдущего созыва парламента. Тогда он избирался в Жогорку Кенеш от партии «Онугуу-Прогресс». За время своего депутатства Абдалиев запомнился похвалой в адрес осужденного за коррупцию экс-замглавы Таможни Райымбека Матраимова и словами о том, что скотокрадство — более тяжкое преступление, чем похищение женщин.

Мандат Абдалиева передали Арсланбеку Эгембердиеву из зарегистрированного списка кандидатов от партии «Ата-Журт Кыргызстан». Ему уже выдали удостоверение и нагрудный знак установленного образца. Он последние годы возглавлял фирму «АККА Петролеум», занимающейся продажей ГСМ. В 2021 году Эгембердиев был под №34 в списке партии «Ата-Журт Кыргызстан».

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop