Вице-мэр Бишкека Жамалбек Ырсалиев отреагировал на жалобы горожан о плохом качестве недавно отремонтированных дорог в столице.

По его словам, это обусловлено тем, что на улице невыносимая жара.

«От такой жары не только асфальт будет плавиться, но и мозги. Также после того, как кладут асфальт, сразу начинают ездить автомобили, автобусы»,

— сказал чиновник.

Ырсалиев добавил, что на пересечении одной из столичных улиц была замечена деформация. По словам чиновника, подрядчик дает три года гарантии, то есть за это время подрядчики должны предоставить ремонтные услуги.

«А там, где образовалась колея, вырежем и обратно положим новый асфальт»,

— заявил вице-мэр столицы.

Напомним, что мэрия Бишкека этим летом начала капитальный ремонт городских улиц. Примерный срок окончания запланирован на 10-15 октября.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop