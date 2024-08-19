Об этом сообщается в проекте концепции, опубликованном на сайте Кыргызской академии образования.

Отмечается, что «для более объективного и дифференцированного оценивания» знаний пятибалльная шкала оценки преобразована в десятибалльную.

Так, в первом и втором классах предлагают не ставить отметки ученикам. А, начиная с третьего — вводить десятибалльную систему оценок.

В шестом классе все ученики пройдут аттестацию, которая позволит оценить их уровень знаний по чтению, письму, математике и естественным наукам.

В конце восьмого класса ученики снова пройдут аттестацию, которая позволит определить склонности и интересы учащихся к различным предметам и образовательным областям.

Пока неизвестно, когда введут новую систему оценивания учащихся. Но она будет внедрена при переходе на 12-летнее образование.

Напомним, Кабмин 15 марта одобрил переход на 12-летнюю модель обучения. Разговоры об этом велись с 2022 года. 13 марта Садыр Жапаров сообщил, что не против подобного перехода. В Минобразования отмечали, что при 12-летнем обучении не вводится дополнительный год обучения, а ликвидируются «нулевые» классы.

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