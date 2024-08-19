Такой документ муниципалитет столицы вынес на общественное обсуждение.

Так, мэрия Бишкека предлагает взимать плату за первый час парковки — 25 сомов, за последующие часы — от 40 до 100 сомов.

В ведомстве считают, что эта инициатива поможет разгрузить и упорядочить парковку авто в городе. По данным муниципалитета, в Бишкеке зарегистрировано 683 тысячи автомобилей — это без учета въезжающих иногородних авто.

На сегодня фиксированная стоимость пребывания на муниципальных парковках составляет 25 сомов, независимо от продолжительности стоянки. Однако в некоторых парковочных местах стоимость достигает 40 сомов.

Отметим, мэрия Бишкека пыталась реализовать подобную инициативу еще в 2019 году. Тогда тоже предлагалось взимать плату за парковку: в центре города за первый час — 30 сомов, а затем — по 10 сомов в час.

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