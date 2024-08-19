Аким Кызылординской области Казахстана Нурлыбек Налибаев уволил директора, завуча по воспитательной работе, психолога, социального педагога и классных руководителей школы-лицея №7, ученики которой держали 16-летнюю одноклассницу в сексуализированном рабстве. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Также аким поручил объявить строгий выговор руководителю городского отдела образования и снять с должности ответственного специалиста отдела по воспитательной работе, а также объявить неполное служебное соответствие руководителю управления образования.

Глава региона призвал департамент полиции принять меры в отношении школьного и участкового инспекторов, а также сотрудников ювенальной полиции по делам несовершеннолетних и областного управления по борьбе с организованной преступностью вплоть до увольнения.

Кроме того, уполномоченной по защите прав ребенка Жаксыгуль Тогановой поручено сформировать рабочую группу, проведя анализ работы по всем образовательным организациям области.

На прошлой неделе фонд «НеМолчиKZ», который защищает пострадавших от сексуализированного насилия, сообщил, что 16-летнюю жительницу Кызылординской области полгода удерживали в сексуализированном рабстве ее одноклассники. По данным фонда, они угрожали девочке, что убьют ее родителей, и заставляли заниматься проституцией.