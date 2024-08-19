Журналистка Алмира Абидинова опубликовала на Facebook видео, на котором запечатлены пни, оставшиеся от срубленных деревьев. Она возмутилась увиденным, отметив, что деревья были многолетними.

«В Ноокате вырубили многолетние деревья, растущие вдоль дороги, с обеих сторон. В последние дни [здесь] стоит жара, люди не могут вырастить ни одного дерева, а тут… Вырубленные деревья можно увидеть по всей улице»,

— написала она.

В мэрии Нооката «Клоопу» подтвердили, что деревья вырубили для расширения дороги.

«На дороге Ош — Ноокат — Раззаков вырубаются платаны, тополя, можжевельники и другие деревья, мешающие строительству. Центральную дорогу расширяют до четырёх полос, что составляет 28 метров. Убираются рекламные щиты, уличное освещение и прочие объекты, выходящие за красную линию»,

— сообщили в мэрии.

Это не первый случай, когда власти вырубают деревья ради расширения дорог. Так, ранее для этих целей срубили деревья в Бишкеке и на северном берегу Иссык-Куля.

Урбанисты, экологи и гражданские активисты выступают против расширения дорог, вырубки деревьев и ликвидации кустарников. Они отмечают, что расширение дорог не решает проблему транспортных заторов, а только ухудшает городскую мобильность и экологию.

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