Глава Минкультуры Алтынбек Максутов 20 августа вручил участнице Олимпиады в Париже Сардане Трофимовой сертификат на 500 тысяч сомов и ключи от автомобиля Chevrolet Tracker.

Как отметили в пресс-службе ведомства, Трофимова поблагодарила руководство страны за поддержку и отметила, что полученные подарки мотивируют ее на покорение новых вершин в будущем.

Трофимова в олимпийском марафонском забеге среди женщин заняла 14-е место. Несмотря на отсутствие медали, она установила новый национальный рекорд, пробежав дистанцию 42 км 195 метров за 2 часа 26 минут и 47 секунд.

На прошедшей Олимпиаде в Париже сборная Кыргызстана завоевала шесть медалей — две серебряные и четыре бронзовые. Это самое успешное выступление Кыргызстана на Олимпийских играх за всю историю.

Ранее президент Садыр Жапаров вручил участникам и призерам Олимпийских игр в Париже автомобили и денежные премии.