Кыргызстанский «Керемет Банк», 97,45% акций которого принадлежат Минфину, приостановил денежные переводы через российские банки.

«Банк информирует о том, что приостановлены денежные переводы через мобильные приложения российских банков ПАО “Сбербанк”, ПАО “МТС Банк”, АО “Тбанк” (Тинькофф) и оператора национальной платежной системы РФ АО “НСПК” в обоих направлениях на неопределенный срок»,

— говорится в сообщении банка от 20 августа.

В банке добавили, что доступны переводы по международным системам денежных переводов, такие как «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» и другие.

С 16 августа приостановил денежные переводы через российские банки и кыргызстанский MBank. Отмечалось, что «услуга временно недоступна на неопределенный срок», а входящие переводы будут осуществляться через банки, не попавшие под санкции, по рублевым реквизитам.

В июне 2024 года США и Великобритания ввели санкции в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке. После этого несколько коммерческих банков Кыргызстана ввели временное ограничение на денежные переводы в Россию и из нее.

Также с апреля в Кыргызстане из-за риска вторичных санкций не работают российские карты «Мир».