Как сообщает телеканал НТРК, на закупку спецтехники для проведения крупных госмероприятий Минкультуры из бюжета выделили 446 млн сомов. Отмечается, что из них 350 млн сомов потратили на закупку оборудования, а оставшиеся деньги направят на транспортировку и монтаж оборудования.

Так, министерство закупило сценическое, коммутационное, световое и звуковое оборудование, LED-экраны и приборы обработки света.

Глава Минкультуры Алтынбек Максутов подчеркнул, что в странах СНГ и Центральной Азии нет такого оборудования.

«Ранее для игр кочевников, прошедших в Кыргызстане, мы арендовали технику для шести стран. Приобретение такого оборудования стало достижением для нас. Оборудование масштабное. С таким освещением мы сможем проводить масштабные мероприятия»,

— сказал министр.

По словам директора госпредприятия «Кыргызмаданият сервис» Таланта Ормушева, оборудование привезли из Китая, Франции, Англии и Германии. Техника, по его словам, предназначена для проведения больших театрализованных представлений и госпраздников на открытом воздухе.

Чиновники отметили, что раньше такое оборудование приходилось арендовать за $2 млн.