В пресс-службе ОДКБ 16 августа сообщили, что в случае необходимости организация «реализует все необходимые процедуры» для предоставления военной помощи России в связи с ситуацией, произошедшей в Курской области.

Однако в ОДКБ подчеркнули, что «вопрос о предоставлении военной помощи может встать только в случае официального обращения государства-члена. Но такого обращения со стороны России в связи с ситуацией в Курской области к настоящему моменту не было».

Отмечается, что аналитическая служба ОДКБ работает в круглосуточном режиме и внимательно следит за развитием ситуации в Курской области.

Президент Украины Владимир Зеленский 19 августа заявил, что украинские военные взяли под контроль 92 населенных пункта в 1250 квадратных километров территории России.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский утверждал, что украинская армия на тот момент контролировала 82 населенных пункта Курской области. Также известно, что ВСУ взорвали последний мост через реку Сейм в Курской области — теперь это затруднит снабжение российских войск у границ области.

В состав ОДКБ входят Кыргызстан, Беларусь, Казахстан, Армения, Таджикистан и Россия.

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