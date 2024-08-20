Об этом сообщает столичный муниципалитет. Стартовая цена — 600 тысяч сомов.

Отмечается, что площадь парка составляет 5,5 гектара. На территории есть здания общей площадью 577,9 кв.м.

По условиям договора арендатор должен заняться озеленением территории, обеспечить санитарной очисткой, установить камеры безопасности парка, оплачивать коммунальные услуги и не допускать стихийной торговли. Также оказывать услуги развлечений на аттракционах не менее пяти дней в году за свой счет без взимания платы для детей ЛОВЗ и детям-сиротам.

Аукцион состоится 20 сентября.

Парк Дружбы Кыргызстана и Азербайджана открыли президенты двух стран Садыр Жапаров и Ильхам Алиев в 2022 году.

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