Первомайский райсуд Бишкека признал виновными пятерых телохранителей покойного кримавторитета Камчы Кольбаева по статье «Угроза или насилие в отношении представителя власти».

Как сообщили «Клоопу» в суде, каждого из них оштрафовали на 50 тысяч сомов. Отмечается, что суд вынес решение еще 27 декабря прошлого года.

Камчы Кольбаев был убит 4 октября силовиками во время спецоперации по его задержанию. По данным ГКНБ, спецслужба расследовала причастность Кольбаева к убийству члена противоборствующей группировки Чынгыза Джумагулова по кличке Доо Чынгыз, которое произошло в СИЗО июле прошлого года.

После убийства Камчы Кольбаева, по данным спецслужбы, в общей сложности были задержаны более 40 активных членов и лидеров ОПГ Кольбаева. Также предварительная суммарная стоимость всех активов Кольбаева, добытых им незаконным путем, составляет порядка $1 млрд, на которые наложен арест.

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