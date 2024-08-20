Об этом в своем Телеграм-канале сообщил депутат ЖК Дастан Бекешев.

Сбор будет взиматься на следующие товары: смазочные масла, аккумуляторные батареи, свинцовые аккумуляторы и аккумуляторы для электромобилей, автошин, электронное и электротехническое оборудование, бытовая техника, фильтры для двигателей внутреннего сгорания, товары и упаковки товаров из комбинированных материалов, картона, резины, пластмассы, полимеров.

Таким образом, производители и импортеры этих товаров должны платить специальный сбор. Он предназначен для того, чтобы компании помогали утилизировать и перерабатывать отходы от своей продукции.

Нардеп подчеркнул, что Кабмин скоро утвердит ставки утилизационного сбора.

«Так что, не удивляйтесь увеличению цен на некоторые товары»,

– написал Бекешев.

Собранные деньги направят на переработку отходов, строительство объектов для обращения с отходами и создания раздельного сбора отходов.

Тем временем в Казахстане опасаются, что из-за введения утильсбора в Кыргызстане в РК начнут массово завозить старые «автохламы». Об этом заявил министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев.

Ранее в Минэкономики Кыргызстана отмечали, что вводят этот закон «для поддержки отечественного автопрома».

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