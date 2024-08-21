Сегодня в Кабмине прошли проводы паралимпийской сборной КР.

Замглавы ведомства Эдиль Байсалов отметил, что впервые в истории Кыргызстан на Паралимпиаде представят сразу четыре спортсмена. Так, в пауэрлифтинге – Миргуль Болоталиева, легкой атлетике – Гулназ Жузбаева, триатлоне – Айтунук Жоомарт кызы и дзюдо – Маматибраим Суранов.

«Ваши достижения — свидетельство того, что спорт объединяет и делает каждого из нас сильнее и лучше. Ваше участие на Паралимпийских играх — уже победа. Ваша сила духа и воля к победе будут вдохновлять не только нашу страну, но и весь мир»,

— сказал Байсалов.

В завершении мероприятия чиновник вручил государственный флаг капитану паралимпийской сборной Маматибраиму Суранову.

Паралимпийские игры пройдут в Париже с 28 августа по 8 сентября. В Играх примут участие около 4400 спортсменов из 182 стран.

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