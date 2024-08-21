Семьям двух погибших во время крушения вертолета Ми-8МТВ-1 выплатили пособие – по 5,1 млн сомов каждому. Об этом сообщили в Минсоцтруда.

16 сентября прошлого года в турецком районе Мендереса загорелся лес. В вертолете, который тушил лесной пожар и врезался плотину Тахталы, находились четыре человека. Трое из них были гражданами Кыргызстана.

Одному из кыргызстанцев удалось выбраться на берег. Вертолет застрял в грязи на глубине 12 метров, в нем обнаружили тела трех человек: двух кыргызстанцев и гражданина Турции. По словам посла КР в Турции, кыргызстанские пилоты работали по контракту, который заключили с «Транс Караван» на два месяца.

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