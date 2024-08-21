Накануне в соцсетях распространилось видео, где девушка бьет врача. В милиции сообщили, что инцидент произошел ночью 19 августа в Чуйской районной больнице.

По данным правоохранителей, примерно в 01.00 часов в реанимацию поступила 21-летняя девушка с диагнозом «алкогольная интоксикация».

«Примерно в 04.00, придя в себя, она решила уйти из больницы. Персонал больницы пояснил, что не могут отпустить [ее], пока не прибудут ее родственники. На что гражданка повела себя агрессивно и нанесла телесные повреждения врачу-реаниматологу. После покинула больницу», — сообщили в ГУВД Чуйской области.

Тем временем врач, на которую напали, рассказала в беседе с «Клоопом», почему она не могла отпустить свою пациентку домой.

«Если мы ставим диагноз «алкогольная интоксикация» или если пациент поступил в тяжелом состоянии, то не можем потом его одного отправить домой. Кто-то должен взять за него ответственность, чтобы быть уверенным в том, что пациент нормально доберется до дома. Я ее уговаривала подождать родных. Она спросила: «кто ты такая?» Я ответила: «врач». Затем она начала бить меня со словами: «ты че на меня орешь?»» — рассказала медработница.

Она отметила, что даже не защищалась, боясь навредить пациентке.

«Я ее пальцем не тронула, даже не защищалась. Там стояла железная носилка — боялась, что если оттолкну девушку, то она об нее ударится. Она кидалась и на других медиков, мне пришлось стоять между ними, чтобы она им не навредила»,— рассказала она, добавив, что ее «десять раз ударили головой об стекло и дверь».

По этому факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» и назначены экспертизы. Подозреваемую нашли и доставили в отделение милиции. Расследование по делу продолжается.

Это не первый случай нападения на медработника. Ранее депутат Жогорку Кенеша Суйунбек Омурзаков инициировал поправки в Уголовный кодекс и Кодекс о правонарушениях. Он предложил наказывать тех, кто нападает на работников скорой помощи, врачей, пожарных, милиционеров, судебных исполнителей, судебных приставов, представителей местных органов власти и др.