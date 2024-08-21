В Узгенском районе Ошской области задержан подозреваемый в изнасиловании несовершеннолетней девушки, сообщает областная милиция.

Факт зарегистрирован в УВД Узгенского района. Милиция возбудила уголовное дело по статье «действия сексуального характера с ребенком, не достигшим шестнадцатилетнего возраста».

Правоохранители задержали 23-летнего подозреваемого, жителя Узгенского района. Его водворили в ИВС. Следствие продолжается.

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