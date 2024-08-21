В России 19 августа группа депутатов ЛДПР предложила законопроект, ограничивающий трудовым мигрантам перевозить своих семьи в страну, сообщают российские СМИ.

Согласно документу, въезд в страну будет запрещен иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые собираются приехать как члены семьи иностранного работника, временно находящегося в России по трудовому договору.

Инициаторы отмечают, что это нововведение коснется «низкоквалифицированных специалистов», работающих в России по трудовому договору или патенту, но не имеющих других законных оснований для проживания, таких как гражданство. Исключение сделают для членов семей высококвалифицированных иностранных специалистов.

По словам председателя фракции ЛДПР Леонида Слуцкого, «поступают сотни звонков с жалобами на агрессивное поведение мигрантов, которые живут компактными анклавами».

«Местные жители вынуждены с опасением ходить по таким районам. Кроме того, на одного работающего привозят десяток сопутствующих родственников, жен, детей, родителей. Они занимают места в детских садах и школах. Многие взрослые работают нелегально. Семья признается малоимущей и может претендовать на ряд выплат, в том числе по беременности и родам, а также на уход за ребенком»,

— сказал Слуцкий.

Тем временем депутатка Госдумы Светлана Бессараб раскритиковала этот законопроект. По ее словам, Россия нуждается не только в высококвалифицированных специалистах, но и в низкоквалифицированных работниках — в тех сферах, куда россияне не хотят идти. «Властям следует лишь следить за выполнением законодательства», добавила депутат.

«Если же граждане не выполняют законодательство, то мы приняли ряд нормативно-правовых актов, которые сегодня в отдельных случаях позволяют выдворять даже получившего гражданство с территории Российской Федерации»,

— сказала Бессараб.

Ранее президент России Владимир Путин подписал ряд антимигрантских законопроектов, которые одобрила Госдума. Так, теперь полиция сможет выдворять мигрантов без решения суда. В подписанном документе упомянут «режим высылки». По нему мигрантов-нарушителей будут вносить в специальный «реестр контролируемых лиц». Также подписан закон, по которому бывшие мигранты могут потерять российское гражданство, если не встанут на воинский учет.

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