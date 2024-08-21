Такое решение коллегия Верховного суда вынесла на заседании 21 августа, оставив без удовлетворения кассационную жалобу адвоката активистки.

Как передает «Азаттык», на процессе адвокат Арановой, Замир Жоошев, просил коллегию суда оправдать его подзащитную или оставить в силе решение райсуда. Он отмечал, что у активистки есть несовершеннолетняя дочь и она ранее не привлекалась к ответственности.

В апреле Первомайский райсуд Бишкека признал Аранову виновной в «призывах к захвату власти» и «разжигании вражды». Ее приговорили к штрафу в 120 тысяч сомов. Однако гособвинение оспорило это решение в Бишкекском горсуде, и коллегия суда осудила активистку на 3,5 года лишения свободы.

Однако журналист Болот Темиров и расследователи OCCRP пришли к выводу, что доказательства по делу Арановой могли быть сфальсифицированы. По их данным, в основу обвинения легли публикации персональной страницы с именем Kanykei Aranova, которая ранее называлась «Адина Жума». Сейчас этот аккаунт недоступен и журналистам не удалось установит, кому он принадлежал на самом деле.

13 января 2023 года владелец этого аккаунта массово отредактировал размещенные на странице посты. В новой редакции одного из них президент Садыр Жапаров назван «трайбалистом», который отдает предпочтение землякам, «занявшим все должности».

В другом отредактированном было посте сказано, что оппозиционер Адахан Мадумаров «сковырнет Садыра Жапарова и станет президентом». Менее чем через три недели после этих публикаций Аранову арестовали в Москве и выслали в Кыргызстан.

Осенью 2022 года Каныкей Аранова участвовала в акциях протеста против передачи Узбекистану земель Кемпир-Абадского водохранилища. Позже ее привлекли к общественным работам на 30 часов по статье «Мелкое хулиганство» по Кодексу о проступках.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop