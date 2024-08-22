В ночь на 10 августа на пересечении проспектов Мира и Жибек Жолу умер 37-летний мужчина.

Родной брат погибшего в интервью изданию 24.kg заявил, что погибшего задушили сотрудники милиции, которые якобы пытались его задержать.

«Мы нашли свидетеля, который рассказал, что милиционеры душили моего брата. Все это сняли на видео. Там слышно, как брат умоляет их дать ему сделать хоть глоток воздуха. Свидетель сказал нам, что после этого [мой брат] потерял сознание и умер», — рассказал он.

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По его словам, в ночь на 10 августа его брат «вышел выгуливать собаку, а поздно ночью правоохранители сообщили о его смерти».

По данным милиции же, 9 августа примерно в 22:40 им поступила информация о том, что неизвестный пытается спрыгнуть с третьего этажа здания КНУ.

«По приезду на место милиционеры не смогли поговорить с гражданином. [Он] был в неадекватном состоянии, чувствовал себя плохо, физически и морально неуравновешен. Не подчиняясь требованиям милиционеров, начал убегать. В последующем выбежал на улицу, упал на дороге и скончался по неизвестным причинам», — заявили в УВД Первомайского района.

Правоохранители добавили, что, по словам свидетелей происшествия, мужчина «забежал в здание в неадекватном состоянии со словами: “меня хотят убить”, повторяя снова и снова».

«Попытки [свидетелей] остановить [мужчину] не дали положительных результатов, в связи с чем [они] вызвали милицию», — добавили в УВД.

Также, по данным милиции, погибший ранее несколько раз проходил лечение в Республиканском центре психического здоровья (РЦПЗ), состоит на учете в психиатрии с 2015 года и в наркологическом центре — с 2017 года. Родственники погибшего пока не комментировали эту информацию.

В МВД добавили, что расследование смерти мужчины на контроле руководства ведомства.

Нарушения милицией закона при задержании подозреваемых не раз вызывали резонанс в Кыргызстане. В минувшем июле прокуратура завела уголовное дело на милиционера за доведение подростка до инсульта. По данным Генпрокуратуры, правоохранитель угрожал подростку привлечь его к административной ответственности за курение электронной сигареты. После он стал заставил подростка обналичить и передать ему деньги. Милиционера водворили в СИЗО-1.