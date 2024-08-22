Об этом сообщил его адвокат Самат Матцаков. Предварительное слушание по делу назначено на 23 августа.

Ташову предъявлены обвинения по статьям насильственный захват власти, публичные призывы к насильственному захвату власти и незаконное пересечение госграницы КР.

ГКНБ в конце апреля сообщил, что Имамидин Ташов разыскивается по делу о призывах к насильственному захвату власти. Затем спецслужба задержала бизнесмена в в селе Каинды.

На Ташова возбудили уголовное дело и объявили в розыск после того, как он обвинил сотрудников ГКНБ в похищении, запугивании и вымогательстве 100 млн сомов «в левый карман» помимо 52 млн, которые он выплатил по делу о незаконном строительстве.

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