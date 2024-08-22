Нардеп поделился журналистам, что основанием для вызова на допрос в спецслужбу послужила его деятельность в фонде «Ыйман», который он возглавлял ранее.

«Я не хотел, чтобы это видела мама. Пусть проверяют, задают вопросы, я спокоен. По финансовой части не было проблем. Прошло шесть лет, я не знаю, какие документы остались, какие нет. Но все мы делали в рамках закона»,

— прокомментировал он изданию MediaHub.

Вокруг фонда «Ыйман», занимающегося религиозным просвещением, разгорелся скандал. Аудиторы Минфина в июле этого года начали проверку деятельности фонда, по итогам результатов они не нашли отчеты по $5 млн. По итогам проверки был задержана бывшая бухгалтерша фонда.

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