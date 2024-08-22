Когда дожди несут смерть. Тысячи домов в Кыргызстане стоят в селеопасных районах. Где их больше всего?

Текущий год стал одним из рекордных для Кыргызстана по количеству сошедших селей — и по погибшим в них людям. Дата-журналисты «Клоопа» разбирались, почему это происходит и в каких районах республики больше жителей рискуют оказаться под очередным ударом стихии.

«Мы отдыхали с родственниками. Нас было человек 20-25: мужчины, женщины и дети. В какой-то момент мне стало холодно, мы сели в машину и уехали вверх по ущелью. Когда мы вернулись, все [оставшиеся в ущелье] были в воде. Это произошло у нас на глазах. Мы не смогли их спасти», — вспоминает жительница Оша АнараАнараИмя изменено..

В тот день, 14 июля, на местные горы обрушился сильный ливень, который и спровоцировал сель — мощный разрушительный поток воды, несущий камни, глину и песок, который в считанные минуты способен сносить постройки и уносить человеческие жизни. В первую очередь стихия обрушилась на популярную зону отдыха «Мол булак». Анара, чья семья в тот день приехала сюда на отдых перед свадьбой одной из родственниц, в мгновение ока потеряла четверых родных. Двое из них — дети. Невеста тоже погибла.

«Вода пришла внезапно, поднялась метров на семь, — вспоминает Анара. — Я видела, как три женщины схватились за дерево и этим спасли свои жизни. Они висели на дереве целый час».

Это не первая связанная с селями катастрофа, произошедшая в Ошской области этим летом. В конце июня разрушительная стихия сошла на село Абшыр-Ата. Ее жертвами стали сразу 10 человек, включая двух несовершеннолетних казахстанцев.

«Из-за селя оборвалось электричество и связь, поэтому первое время было трудно дозвониться до спасателей, — вспоминает глава села Даутали Атакожоев. — Примерно через час после [схода] селя нам сообщили, что найдены первые жертвы. Мы сразу же собрали людей и начали проводить поисковые работы. В первый же день мы нашли четыре тела. Нам сказали, что они были в машине, которую смыло в реку».

А еще через несколько дней такая же трагедия произошла уже в другой части Ошской области — в Кара-Кульджинском районе. Там сель унес автомобиль, внутри которого находилась семья из пятерых человек. Спастись удалось только 18-летней девушке. Ее отец, мать и двое братьев погибли.

Всего за первые семь месяцев 2024 года от селей в Кыргызстане погибли 22 человека. Большинство из них — дети. Это самое большое количество жертв селей в стране за последние 10 лет.

В МЧС говорят, что рост количества селей связан с активизацией ливневых дождей. Раз в пять-семь лет, говорит директор Департамента мониторинга и прогнозирования министерства Даурбек Сакыев, в Кыргызстане выпадает большое количество осадков, которые приводят к частым селям и оползнямЧто это?Оползень — смещение масс горных пород по склону под воздействием собственного веса и другой нагрузки, например, переувлажнения. Таким образом, как и сели, оползни часто провоцируются сильными дождями..

По его словам, в последний раз пик этой активности приходился на 2017 год, когда большое количество снега и резкое повышение температуры привели к массовому сходу оползней. Тогда в Кыргызстане сошло 167 оползней, 60 из которых стали причинами чрезвычайных ситуацийНапример?Весной 2017 года оползень объемом 1 млн кубометров сошел на село Аюу в Узгенском районе. Земляная масса накрыла семь домов, в которых находилось 24 человека. Все они погибли. Тогдашний глава МЧС Кубатбек Боронов говорил, что в том году сошло в девять раз больше оползней, чем обычно., вспоминает Сакыев.

В МЧС предполагают, что в следующем году селей будет значительно меньше, так как пик их активности пройдет в 2024-м.

Миллионы сомов ущерба

Ежегодные сходы селей, помимо человеческих жертв, приносят многомиллионный ущерб. За первые семь месяцев 2024 года такие стихийные бедствия принесли разрушений почти на 1 млрд сомов, посчитали в МЧС. Чаще всего в таких ситуациях страдают именно дома рядовых граждан.

У семьи Абдылдаевых был большой дом в селе Достук Ошской области — из восьми комнат. Но они не пустовали — семейство немаленькое, 13 человек.

14 июля — в тот же злополучный день, когда сель унес жизни родственниц Анары — Абдылдаевы лишились своего жилья из-за той же стихии. Теперь вся большая семья живет во временных палатках, предоставленных спасателями.

«Мои сестры принесли нам сюда тошоки, сейчас на них спим. Чтобы укрываться, нам по одному одеялу дали. Наши родственники отправляют нам хлеб и другие продукты. Их и едим. Тут нет никаких условий», — сдерживая слезы, говорит мать семейства Ильфат Маматова.

Дом Абдылдаевых пришлось снести — после схода селя МЧС признало его непригодным для жизни. К счастью, жилье было застраховано. А власти выплатили Абдылдаевым компенсацию в размере 1 млн сомов. Теперь все семейство строит новый дом и уже успело залить фундамент.

Всего за последние 10 лет в Кыргызстане к чрезвычайным ситуациям приводили 375 селей. Общий причиненный ими ущерб — 4,5 млрд сомов.

«Мы дали штормовое — а люди едут в горы»

Говоря о причинах сильных разрушений во время схода селей, замглавы МЧС Азамат Мамбетов сетует на слишком низко построенные мосты через реки и каналы. Из-за этого деревья и камни, которые приносит селевой поток, застревают в них, и вода начинает затапливать дома вокруг.

«[Кроме этого] не были очищены селеотводные каналы и арыки — в некоторых местах даже выросли деревья. Еще причины: деградация почвы, незаконная постройка мостов, строительство зон отдыха вблизи опасных участков рядом с реками, — перечисляет Мамбетов. — Также есть равнодушие местных властей и граждан к предписаниям МЧС и штормовым предупреждениям ведомства».

Большинство из 22 жертв селей в этом году во время катастрофы находились именно в зонах отдыха — несмотря на предупреждения, сетуют в министерстве. В таких случаях МЧС предупреждает население о том, что будут сильные дожди и просит воздержаться от вылазок в горы.

«Мы каждый день с 24 июня давали штормовые предупреждения о дожде. Штормовое давали и утром 28 июня (до схода селей — прим.ред.) о том, что ожидается проливной дождь и будьте осторожны, не отдыхайте на природе. Но нет, народ не слушает этого! — сокрушался замглавы МЧС Урматбек Шамырканов в начале июля. — Тысячи человек поднялись на эту гору [в зону отдыха, где погибла семья из 10 человек] в тот день. А в конце-концов “виноваты” мы».

Замначальника Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС Байзак Оторбеков считает, что человеческих жертв действительно можно было избежать, если бы люди прислушивались к предупреждениям его ведомства. По его словам, в МЧС узнают о возможных селях за два-три дня — и сразу рассылают SMS-сообщения через всех мобильных операторов страны.

«За 2024 год [МЧС] отправили 56 штормовых предупреждений, но, как часто это бывает: мы дали штормовое, а люди уже запланировали отдых и едут в горы на авось, — рассуждает Оторбеков. — Тот же Ноокатский район — там из зон отдыха спасатели эвакуировали более тысячи человек. Я уверен, что все они получали наши сообщения».