Когда дожди несут смерть. Тысячи домов в Кыргызстане стоят в селеопасных районах. Где их больше всего?

Текущий год стал одним из рекордных для Кыргызстана по количеству сошедших селей — и по погибшим в них людям. Дата-журналисты «Клоопа» разбирались, почему это происходит и в каких районах республики больше жителей рискуют оказаться под очередным ударом стихии.
«Мы отдыхали с родственниками. Нас было человек 20-25: мужчины, женщины и дети. В какой-то момент мне стало холодно, мы сели в машину и уехали вверх по ущелью. Когда мы вернулись, все [оставшиеся в ущелье] были в воде. Это произошло у нас на глазах. Мы не смогли их спасти», — вспоминает жительница Оша .
В тот день, 14 июля, на местные горы обрушился сильный ливень, который и спровоцировал сель — мощный разрушительный поток воды, несущий камни, глину и песок, который в считанные минуты способен сносить постройки и уносить человеческие жизни. В первую очередь стихия обрушилась на популярную зону отдыха «Мол булак». Анара, чья семья в тот день приехала сюда на отдых перед свадьбой одной из родственниц, в мгновение ока потеряла четверых родных. Двое из них — дети. Невеста тоже погибла.
«Вода пришла внезапно, поднялась метров на семь, — вспоминает Анара. — Я видела, как три женщины схватились за дерево и этим спасли свои жизни. Они висели на дереве целый час».
Это не первая связанная с селями катастрофа, произошедшая в Ошской области этим летом. В конце июня разрушительная стихия сошла на село Абшыр-Ата. Ее жертвами стали сразу 10 человек, включая двух несовершеннолетних казахстанцев.
«Из-за селя оборвалось электричество и связь, поэтому первое время было трудно дозвониться до спасателей, — вспоминает глава села Даутали Атакожоев. — Примерно через час после [схода] селя нам сообщили, что найдены первые жертвы. Мы сразу же собрали людей и начали проводить поисковые работы. В первый же день мы нашли четыре тела. Нам сказали, что они были в машине, которую смыло в реку».
А еще через несколько дней такая же трагедия произошла уже в другой части Ошской области — в Кара-Кульджинском районе. Там сель унес автомобиль, внутри которого находилась семья из пятерых человек. Спастись удалось только 18-летней девушке. Ее отец, мать и двое братьев погибли.
Всего за первые семь месяцев 2024 года от селей в Кыргызстане погибли 22 человека. Большинство из них — дети. Это самое большое количество жертв селей в стране за последние 10 лет.
В МЧС говорят, что рост количества селей связан с активизацией ливневых дождей. Раз в пять-семь лет, говорит директор Департамента мониторинга и прогнозирования министерства Даурбек Сакыев, в Кыргызстане выпадает большое количество осадков, которые приводят к частым селям и .
По его словам, в последний раз пик этой активности приходился на 2017 год, когда большое количество снега и резкое повышение температуры привели к массовому сходу оползней. Тогда в Кыргызстане сошло 167 оползней, 60 из которых стали причинами , вспоминает Сакыев.
В МЧС предполагают, что в следующем году селей будет значительно меньше, так как пик их активности пройдет в 2024-м.
Миллионы сомов ущерба
Ежегодные сходы селей, помимо человеческих жертв, приносят многомиллионный ущерб. За первые семь месяцев 2024 года такие стихийные бедствия принесли разрушений почти на 1 млрд сомов, посчитали в МЧС. Чаще всего в таких ситуациях страдают именно дома рядовых граждан.
У семьи Абдылдаевых был большой дом в селе Достук Ошской области — из восьми комнат. Но они не пустовали — семейство немаленькое, 13 человек.
14 июля — в тот же злополучный день, когда сель унес жизни родственниц Анары — Абдылдаевы лишились своего жилья из-за той же стихии. Теперь вся большая семья живет во временных палатках, предоставленных спасателями.
«Мои сестры принесли нам сюда тошоки, сейчас на них спим. Чтобы укрываться, нам по одному одеялу дали. Наши родственники отправляют нам хлеб и другие продукты. Их и едим. Тут нет никаких условий», — сдерживая слезы, говорит мать семейства Ильфат Маматова.
Дом Абдылдаевых пришлось снести — после схода селя МЧС признало его непригодным для жизни. К счастью, жилье было застраховано. А власти выплатили Абдылдаевым компенсацию в размере 1 млн сомов. Теперь все семейство строит новый дом и уже успело залить фундамент.
Всего за последние 10 лет в Кыргызстане к чрезвычайным ситуациям приводили 375 селей. Общий причиненный ими ущерб — 4,5 млрд сомов.
«Мы дали штормовое — а люди едут в горы»
Говоря о причинах сильных разрушений во время схода селей, замглавы МЧС Азамат Мамбетов сетует на слишком низко построенные мосты через реки и каналы. Из-за этого деревья и камни, которые приносит селевой поток, застревают в них, и вода начинает затапливать дома вокруг.
«[Кроме этого] не были очищены селеотводные каналы и арыки — в некоторых местах даже выросли деревья. Еще причины: деградация почвы, незаконная постройка мостов, строительство зон отдыха вблизи опасных участков рядом с реками, — перечисляет Мамбетов. — Также есть равнодушие местных властей и граждан к предписаниям МЧС и штормовым предупреждениям ведомства».
Большинство из 22 жертв селей в этом году во время катастрофы находились именно в зонах отдыха — несмотря на предупреждения, сетуют в министерстве. В таких случаях МЧС предупреждает население о том, что будут сильные дожди и просит воздержаться от вылазок в горы.
«Мы каждый день с 24 июня давали штормовые предупреждения о дожде. Штормовое давали и утром 28 июня (до схода селей — прим.ред.) о том, что ожидается проливной дождь и будьте осторожны, не отдыхайте на природе. Но нет, народ не слушает этого! — сокрушался замглавы МЧС Урматбек Шамырканов в начале июля. — Тысячи человек поднялись на эту гору [в зону отдыха, где погибла семья из 10 человек] в тот день. А в конце-концов “виноваты” мы».
Замначальника Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС Байзак Оторбеков считает, что человеческих жертв действительно можно было избежать, если бы люди прислушивались к предупреждениям его ведомства. По его словам, в МЧС узнают о возможных селях за два-три дня — и сразу рассылают SMS-сообщения через всех мобильных операторов страны.
«За 2024 год [МЧС] отправили 56 штормовых предупреждений, но, как часто это бывает: мы дали штормовое, а люди уже запланировали отдых и едут в горы на авось, — рассуждает Оторбеков. — Тот же Ноокатский район — там из зон отдыха спасатели эвакуировали более тысячи человек. Я уверен, что все они получали наши сообщения».
Жизнь в селеопасных зонах
В МЧС признают, что сель — самое распространенное стихийное бедствие в Кыргызстане. Почти вся территория страны селеопасна из-за горного рельефа и большого количества рек. Согласно прогнозу МЧС на 2024 год, сильнее всего от селей могут пострадать Ошская и Джалал-Абадская области. В последней в зоне риска схода селей находится аж 22 тысяч жилых домов. Причем 10 тысяч из них приходятся на один только Сузакский район.
Департамент мониторинга и прогнозирования МЧС каждый год проводит анализ и публикует прогнозные материалы. «Клооп» изучил данные на 2024 год и выяснил, что в зоне возможного поражения от селевых потоков в Кыргызстане находятся как минимум . Кроме этого, в зоне риска как минимум 157 школ и 59 автомобильных мостов.
Самый селеопасный район — Сузакский, где в зоне риска находятся более 10 тысяч домов.
Мадина Аматова из Департамента мониторинга говорит, что в Ошской и Джалал-Абадской областях так много жилых домов находятся в зоне риска из-за совокупности факторов.
«Эти участки наиболее подвержены селям из-за рельефа, географического положения, климата, объема осадков, плотности населения и так далее, — объясняет она. — В этом смысле Сузакский район — абсолютный рекордсмен по подверженности селям и оползням из-за рыхлости грунта. Такая почва может очень хорошо копить в себе влагу и приходить в движение».
Заведующий мониторингом в МЧС Даурбек Сакыев рассказывает, что его департамент ежегодно готовит прогноз по потенциальным угрозам селей, оползней и камнепадов и рассылает его профильным министерствам и местным органам самоуправления, чтобы те принимали превентивные меры. Например, очистили селеотводные каналы, переселили людей из опасных участков, укрепили русла рек.
По словам Сакыева, такие прогнозы могут сбыться, если будут идти сильные дожди, быстро таять ледники или в случае прорывов высокогорных озер.
Однако самого главного — когда, где и какой силы сойдет сель — специалисты МЧС предсказать не могут из-за отсутствия необходимого оборудования и специалистов. Возможно, у кыргызстанских спасателей в будущем появится такая возможность.
«Способное предсказать сель оборудование существует в мире. Но для него нужны специалисты, способные анализировать эти данные и изменения разных параметров, — рассказывает Сакыев. — Сейчас мы работаем с партнерами, с донорами, чтобы определенное оборудование установить. В пилотном режиме мы установили пять станций, но пока это только пилот. Сейчас мы только тестируем эту систему, чтобы в дальнейшем расширять сеть».