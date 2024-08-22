Как сообщил пресс-секретарь президента Аскат Алагозов, Госипотечная компания получила в распоряжение земельный участок площадью 353,3 га, расположенный в Кеминском районе Чуйской области.

«По решению главы государства на этом участке построят девятиэтажные дома, район получит название «Кемин-сити». Более тысячи семей получат квартиры в этих домах. Строительные работы планируется начать уже в марте-апреле 2025 года. Квартиры будут предоставляться гражданам в ипотеку со сроком погашения 20-25 лет»,

— написал Алагозов.

Накануне ГКНБ сообщил, что экс-депутат Жогорку Кенеша М.Н.К. через аффилированные компании незаконно вывел государственные земли промышленного назначения в частную собственность. Рыночная стоимость участка оценивается в более 4,7 млрд сомов.

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