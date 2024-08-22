Госагентство по регистрации транспортных средств и водительского состава сообщает, что разрешение на тонировку теперь можно получить онлайн, без посещения отделов ведомства. А также снизились цены на тонировку передних боковых стекол машины.

Изменения вступят в силу 1 сентября.

Теперь разрешение на тонировку будет стоить (на один год, только для легковых авто):

🔹для физических лиц — 50 тысяч сомов (раньше было 80 тысяч сомов);

🔹для юридических лиц — 70 тысяч сомов (раньше было 100 тысяч сомов);

🔹для иностранцев — 90 тысяч сомов (раньше было 120 тысяч сомов).

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