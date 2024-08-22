При переходе на 12-летнее школьное образование сохранится пятибалльная система оценивания знаний, сообщает пресс-служба Минобразования.

В ведомстве отметили, что программа «Алтын казык» не предусматривает введение десятибалльной системы.

Министерство подчеркивает, что информация, опубликованная ранее на сайте Кыргызской академии образования, является частным мнением некоторых экспертов и не отражает официальную позицию Минобразования.

Ранее на сайте Кыргызской академии образования была опубликована информация о том, «для более объективного и дифференцированного оценивания» знаний пятибалльная шкала оценки будет преобразована в десятибалльную.

Напомним, Кабмин 15 марта одобрил переход на 12-летнюю модель обучения. Разговоры об этом велись с 2022 года. 13 марта Садыр Жапаров сообщил, что не против подобного перехода. В Минобразования отмечали, что при 12-летнем обучении не вводится дополнительный год обучения, а ликвидируются «нулевые» классы.

В июле Кабмин утвердил план действий по поэтапному внедрению 12-летней модели обучения в Кыргызстане на 2024-2028 годы.

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