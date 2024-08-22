По данным полпредства президента в Иссык-Кульской области, из села Туура-Суу и района Рыбзавод эвакуированы 400 местных жителей. Их разместили в школах соседних сел Эшперов и Ак-Сай.

В ведомстве отметили, что спасателям удалось изменить направление потока воды и предотвратить затопление села Туура-Суу. На местности специалисты продолжают ликвидировать последствия.

Накануне в Тонском районе прорвало горное озеро Зындан. По предварительным данным МЧС, повысился уровень воды в реке Тоң.

📌 Подписывайтесь на наши телеграм-каналы:

https://t.me/kloopnews | https://t.me/breakingkloop