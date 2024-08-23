Государственный «Айыл Банк» отключил на неопределенный срок переводы с российского приложения «Сбер», об этом 22 августа сообщила пресс-служба банка.

При этом, отметили в финансовом учреждении, переводы через системы «Золотая Корона» и «AstraSend» работают в штатном режиме.

Это уже третий кыргызстанский банк, приостановивший переводы с российских банков. Ранее об аналогичном решении сообщили «Керемет банк» и Mbank. Доступны переводы по международным системам денежных переводов, такие как «Золотая корона», Western Union, «Юнистрим» и другие.

В июне 2024 года США и Великобритания ввели санкции в отношении Московской биржи, Национального клирингового центра и Национального расчетного депозитария, которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке. После этого несколько коммерческих банков Кыргызстана ввели временное ограничение на денежные переводы в Россию и из нее.

Также с апреля в Кыргызстане из-за риска вторичных санкций не работают российские карты «Мир».

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