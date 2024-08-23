Такую инициативу на общественное обсуждение выдвинуло Госагентство охраны окружающей среды и лесного хозяйства. Этим проектом постановления предлагается придать статус особо охраняемой природной территории:

🔹земельные участки в Бишкеке площадью 127 га и 20,15 га;

🔹участок площадью 4,17 га в городе Нарын.

В Госагентстве отметили, что придание Ботсаду особо статуса позволит улучшить контроль за его деятельностью, а также обеспечит его надежную защиту и устойчивое развитие, способствуя сохранению редких и исчезающих видов растений, а также поддержанию биоразнообразия.

«Этот статус открывает возможности для проведения значимых научных исследований, развития экологического образования и просвещения. Кроме того, охраняемый статус помогает сохранить культурное и природное наследие, улучшить качество жизни населения за счет создания пространства для отдыха и оздоровления, а также привлекает туристов», — отметили разработчики инициативы.

Ботанический сад имени Гареева был основан в 1938 году. Его общая площадь составляет около 170 гектаров, что делает его одним из крупнейших ботсадов в Центральной Азии. Также ботсад имени Гареева является одним из главных центров по изучению и сохранению биологического разнообразия растений в Кыргызстане.

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